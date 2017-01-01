Екс-міністр фінансів Німеччини вирішив стати коміком

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Пеєр Штайнбрюк

Квитки на виступ колишнього високопосадовця вже розкуплені у трьох великих містах Німеччини

Колишній міністр фінансів Німеччини Пеєр Штайнбрюк вирішив стати артистом-коміком.

Він об'єднався з професійним коміком Флоріаном Шредером для того, щоб відправитися в турне по Німеччині з сатиричним стендап-комедійним шоу, повідомляє ВВС.

Квитки на шоу в Берліні, Гамбурзі та й Кельні вже повністю розкуплені.

Після того, як Штайнбрюк покинув уряд в минулому році, екс-чиновник працював в раді директорів одного з голландських банків.

Будучи політиком і чиновником, Штайнбрюк не раз опинявся в фокусі суспільної уваги через свої дотепні та часто провокаційні вчинки і висловлювань.

Наприклад, в 2007 році Штайнбрюк з сім'єю демонстративно поїхав відпочивати в Намібію, замість того щоб відправитися до Вашингтона на зустріч міністрів фінансів «Великої сімки».

Пеєр Штайнбрюк також скаржився, що зарплата міністра фінансів Німеччини - 250 тис євро на рік - занадто маленька, навіть директори регіональних держбанків, говорив він, отримують більше.

В лютому 2013 року Штайнбрюк прокоментував підсумки виборів в Італії самим недипломатичним чином, заявивши, що «перемогли два клоуни» - маючи на увазі колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі і політика-популіста Беппе Грілло. В знак протесту президент Італії Джорджо Наполітано скасував запланований офіційний обід зі Штайнбрюком.

Пізніше Пеєр Штайнбрюк уточнив, що назвав Берлусконі «накаченим тестостероном клоуном», а на виборах в Італії, на його думку, перемогу здобули «два популісти».