Екс-міністр розповів, скільки коштує місце на інавгурації Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місце на інавгурації Президента США Дональда Трампа коштує більше ста тисяч доларів

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Для того, щоб бути присутнім на інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, потрібно заплатити. Про це заявив екс-міністр закордонних справ Костянтин Грищенко в ефірі каналу112 Україна

«Розсилаються запрошення місця. Потрібно заплатити гроші або мати когось, хто тебе запросить і тому ти можеш бути на якихось заходах. Але це не означає, жодним чином, що Трамп, або його наближені пов'язані з цими людьми, чи мають якесь відношення до їх особистого запрошення. Я був як посол в США на інавгурації один раз. І пам'ятаю, яким чином, тоді ще дуже обмежена кількість людей приїздила в Вашингтон. Люди, які туди поїхали і будуть розповідати, що вони там були, це те ж саме, що бути на стадіоні і запитувати: «Ти був?», - заявив Грищенко.

За словами Грищенка, необхідність оплати за присутність на інавгурації не стосується певного обмеженого кола осіб, послів, членів конгресу, основних спонсорів.

«З того, що я чув, це велика ціна. Сто тисяч і більше. Я не кажу, що ті, хто туди поїхав, самі особисто це платили. Але хтось за це заплатив», - заявив Грищенко.