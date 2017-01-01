Екс-президент України назвав спосіб розвалу Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Потрібна повна міжнародна ізоляція Росії, вважає Кравчук

Світ повинен повністю ізолювати Росію, щоб не допустити Третьої світової війни. Про це розповів перший президент Леонід Кравчук в інтерв’ю «Обозревателю».

«Санкції, які є зараз, важливі, але терпимі для Росії. Щоб змусити її валитися, Росію потрібно повністю ізолювати: фінансово, економічно, політично, науково-технічно. Тоді вона сама впаде. Влада може бульдозерами роздавлювати апельсини і масло, сир, а народ голодуватиме, смоктатиме горілку і сигарети. Тому потрібна повна міжнародна ізоляція країни, яка може спровокувати міжнародну бійню – Третю світову війну», – сказав Кравчук.

У березні 2014 року після введення військ Росія анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначення. Після цього Москва зарахувала український півострів до свого складу.

Згодом Росія почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ постачає терористам ДНР і ЛНР озброєння та направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.