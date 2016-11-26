Екс-прокурору анексованого Криму Поклонській подарували ватник

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В результаті виборів 18 вересня Наталю Поклонську обрали депутатом Російської Держдуми від «Єдиної Росії»

Депутату Державної думи Наталії Поклонській подарували ватник.

Про це Поклонська написала на своїй сторінці в Twitter і опублікувала ролик, на якому відображено, як їй вручають подарунок в студії пропагандистського телеканалу Російської Федерації RT, в п’ятницю, 3 лютого.

«Враження від довгої московської зими тепер буде прикрашати новий ватник від RT. Спасибі», – прокоментувала Поклонська вручення подарунка.

В результаті виборів 18 вересня Наталю Поклонську обрали депутатом Російської Держдуми від «Єдиної Росії». У нижній палаті російського парламенту вона очолила комісію з контролю за достовірністю відомостей про доходи депутатів.