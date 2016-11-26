  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Екс-прокурору анексованого Криму Поклонській подарували ватник

    • Сьогодні, 07:33
    • Розсилка

    В результаті виборів 18 вересня Наталю Поклонську обрали депутатом Російської Держдуми від «Єдиної Росії»

    Депутату Державної думи Наталії Поклонській подарували ватник.

    Про це Поклонська написала на своїй сторінці в Twitter і опублікувала ролик, на якому відображено, як їй вручають подарунок в студії пропагандистського телеканалу Російської Федерації RT, в п’ятницю, 3 лютого.

    «Враження від довгої московської зими тепер буде прикрашати новий ватник від RT. Спасибі», – прокоментувала Поклонська вручення подарунка.

    В результаті виборів 18 вересня Наталю Поклонську обрали депутатом Російської Держдуми від «Єдиної Росії». У нижній палаті російського парламенту вона очолила комісію з контролю за достовірністю відомостей про доходи депутатів. 

    Читайте також
    Наталія Поклонська окупанти в Криму
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ