Екс-соратниця Саакашвілі стала радником Порошенка

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Марія Гайдар

Петро Порошенко призначив Марію Гайдар своїм позаштатним радником

Президент України Петро Порошенко призначив депутата Одеської обласної ради, колишнього заступника голови Одеської облдержадміністрації Марію Гайдар своїм позаштатним радником. Відповідний указ від 28 березня 2017 року оприлюднено на сайті президента України.

«Призначити Гайдар Марію Єгорівну радником президента України (поза штатом)», – ідеться в документі.

Як відомо, Марія Гайдар є депутатом Одеської обласної ради. Вона була радником Михайла Саакашвілі, а 16 січня 2016 року стала заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.

Однак 10 травня 2016-го Гайдар подала у відставку з посади в.о. заступника голови Одеської ОДА, адже з 1 травня набув чинності закон про держслужбу, який зобов'язує чиновників мати лише українське громадянство, – а в неї, крім українського, було російське.

У вересні 2016 року Гайдар повідомила міністерству внутрішніх справи Російської Федерації про своє рішення відмовитися від російського громадянства.

Живучи в Росії, донька російського політика Єгора Гайдара і правнучка комуністичного діяча Аркадія Гайдара була політиком, опозиціонеркою й журналісткою.