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    Екс-ватажок бойовиків Гіркін розповів про безсилля «бійців» «ЛНР-ДНР»

    • Сьогодні, 07:14
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    Стрєлков (Гіркін) впевнений в тому, що «бійці республік» тікатимуть з поля бою в разі потужного наступу ЗСУ

    Бойовики «ЛДНР» не зможуть не те, що наступати на Донбасі, а й нормально оборонятися в разі просування українських військових.

    Про це заявив колишній ватажок бандформування «ДНР» Ігор Стрєлков (Гіркін), передає «Апостроф» з посиланням на видання «КМ».

    «Співвідношення сил приблизно 5 до 1 в людях і 3 до 1 в техніці на користь України. Крім того,»ДНР» та «ЛНР» знаходяться виключно в оборонній конфігурації, а значить, ініціатива виявиться у ЗСУ. Без прямої підтримки Росії відбити атаки не вдасться», – сказав він.

    Також Стрєлков впевнений в тому, що «бійці республік» тікатимуть з поля бою в разі потужного наступу ЗСУ.

    «У разі сильного удару контрактники побіжать, що вже мало місце. Коли почалися активні бої, ряд п’ятнадцятитисячників вже розірвали контракт і на фронт вони не пішли. А якщо «ДНР» та «ЛНР» спробує наступати, то така армія буде розгромлена. Ідейна мотивація слабка, а техніки мало», – сказав він.

    Нагадаємо, в кінці січня Стрєлков розповів про масштабне дезертирство бойовиків так званого 11-го мотострілецького полку, який вів бойові дії під Авдіївкою. 

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