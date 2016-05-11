Екс-ватажок бойовиків Гіркін розповів про безсилля «бійців» «ЛНР-ДНР»

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Стрєлков (Гіркін) впевнений в тому, що «бійці республік» тікатимуть з поля бою в разі потужного наступу ЗСУ

Бойовики «ЛДНР» не зможуть не те, що наступати на Донбасі, а й нормально оборонятися в разі просування українських військових.

Про це заявив колишній ватажок бандформування «ДНР» Ігор Стрєлков (Гіркін), передає «Апостроф» з посиланням на видання «КМ».

«Співвідношення сил приблизно 5 до 1 в людях і 3 до 1 в техніці на користь України. Крім того,»ДНР» та «ЛНР» знаходяться виключно в оборонній конфігурації, а значить, ініціатива виявиться у ЗСУ. Без прямої підтримки Росії відбити атаки не вдасться», – сказав він.

Також Стрєлков впевнений в тому, що «бійці республік» тікатимуть з поля бою в разі потужного наступу ЗСУ.

«У разі сильного удару контрактники побіжать, що вже мало місце. Коли почалися активні бої, ряд п’ятнадцятитисячників вже розірвали контракт і на фронт вони не пішли. А якщо «ДНР» та «ЛНР» спробує наступати, то така армія буде розгромлена. Ідейна мотивація слабка, а техніки мало», – сказав він.

Нагадаємо, в кінці січня Стрєлков розповів про масштабне дезертирство бойовиків так званого 11-го мотострілецького полку, який вів бойові дії під Авдіївкою.