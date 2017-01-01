Екс-віце-президент США Байден стане главою дослідницького інституту
- Сьогодні, 05:59
-
Розсилка
Новий інститут буде займатися вивченням питань економічних реформ, прав людини і судочинства
Колишній віце-президент США Джо Байден приєднається до співробітників Університету Делавера для відкриття інституту Байдена, пише Washington Post.
Як пише видання, новий інститут буде займатися вивченням питань економічних реформ, прав людини і судочинства.
Байден буде главою цієї фінансової інституції, який буде функціонувати в рамках Школи громадської політики та управління.