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    Екс-віце-президент США Байден стане главою дослідницького інституту

    • Сьогодні, 05:59
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    Новий інститут буде займатися вивченням питань економічних реформ, прав людини і судочинства

    Колишній віце-президент США Джо Байден приєднається до співробітників Університету Делавера для відкриття інституту Байдена, пише Washington Post.

    Як пише видання, новий інститут буде займатися вивченням питань економічних реформ, прав людини і судочинства.

    Байден буде главою цієї фінансової інституції, який буде функціонувати в рамках Школи громадської політики та управління.

    США школи
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