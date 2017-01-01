Екс-заступник голови СБУ розповів, звідки в спецслужбі стільки «агентів Кремля»

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Володимир Тимошенко вважає, що роботу спецслужб не треба афішувати

Генерал СБУ Володимир Тимошенко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що «агенти Кремля» в українських спецслужбах було вдосталь до 2014 року, але вони є й зараз.

«Агенти Кремля» були і є. Існує офіційний контакт між нашими спецслужбами – вони завжди були і мають бути, навіть якщо війна. Спецслужби завжди мають свої стежинки, якими не ходить ані армія, ані хтось інший. Там вони зустрічаються, і це дуже важливо, бо знижує втрати. Такі контакти можуть десь переходити в міжособистісні взаємини. Але ти можеш поважати кого завгодно, їздити на зустрічі, проте маєш відстоювати інтереси своєї держави», - підкреслив генерал СБУ..

«А які державні інтереси може відстоювати людина, яка прийшла з того боку, дещо побула завгоспом у донецькому управлінні і відкривала ворота на об’єкті Саші-стоматолога, а потім стала керівником СБУ? У нього паспорт російський – він і буде працювати на Росію. І на керівні посади приводитиме собі подібних. Хоча йому, крім цього, і робочі конячки потрібні, бо треба ловити контрабанду і все таке, щоб потім рапортувати», - додав Тимошенко.

Крім того, екс-заступник глави СБУ вважає, що роботу спецслужб не треба афішувати, адже вона більше в тіні.

«Її оцінює керівництво країни, потім закритими указами когось нагороджують, але в орденах та медалях ви цих людей нечасто побачите. Просто сьогодні СБУ – це ще й антитерористичний центр, бо триває війна. З того боку працює потужна пропагандистська машина, і служба вже не може лишатись осторонь від інформаційної війни. Ми вже не кажемо, що треба діяти на випередження, але змушені хоча б нейтралізувати вплив із того боку», - запевнив Тимошенко.

Генерал зауважив, що в такого плану інформаційній війні СБУ ще участі не брала і «набиває собі шишки».

«Я особисто знаю Василя Сергійовича і не думаю, що він рветься піаритись під камери, це все не наше. Але йому подітись нема куди, бо треба відповідати на виклики. Хоча, звісно, трапляються ляпи, як усюди», - зазначив Тимошенко.