Екс-заступник начальника облполіції, який вимагав кошти з підлеглих, поновився на посаді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екс-заступник начальника Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Володимир Марчук

Суд дійшов до висновку, що для застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення не було правових підстав

Колишній заступник начальника Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Володимир Марчук поновився на займаній посаді. Про це свідчить постанова Хмельницького окружного адміністративного суду від 6 березня, пише НГП.

Марчук оскаржував у суді два накази Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області від 20 жовтня 2016 року. Перший за №1107 стосувався порушення службової дисципліни та притягнення до адміністративної відповідальності. Інший №326о/с мав на меті його звільнення зі служби в поліції на підставі п. 6 ч. 1 ст. 77 Закону України «Про Національну поліцію» у зв’язку з реалізацією дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення зі служби.

Як стало відомо, начальник обласної поліції генерал поліції третього рангу Микола Семенишин 19 жовтня 2016 року призначив службове розслідування.

Досудовим розслідуванням з’ясовано, що у період з грудня 2015 року Марчук неодноразово ставив вимогу керівникам структурних та територіальних підрозділів ГУНП про перерахунок коштів на суму 5000 грн на картку ПАТ КБ «Приватбанк», що належить близькій до екс-правоохоронця особі.

Згідно з ухвалою Печерського районного суду Києва від 26 вересня, «мзду» платили начальник відділення забезпечення автотранспортом, начальник сектора превенції Хмельницького ВП, інспектор сектора контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи управління превентивної діяльності ГУНП, інспектор УОАЗОР ГУНП.

Суддя Хмельницького окружного адмінсуду Петро Салюк витребував письмові пояснення у ГПУ про хід та стадію зазначеного кримінального провадження щодо Марчука. У відповіді правоохоронців говорилося, що на 1 лютого 2017 року досудове розслідування триває, підозра про вчинення кримінальних правопорушень Марчуку не повідомлялася, запобіжні заходи стосовно останнього не застосовувалися.

«Враховуючи вищезазначене, судовим розглядом встановлено, що факт порушення службової дисципліни з боку заступника начальника ГУНП в Хмельницькій області полковника поліції Марчука не доведений. Остаточне рішення по кримінальному провадженню № 42016000000000971 не прийняте… Суд приходить до висновку, що застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення, яке є крайнім заходом дисциплінарного впливу, застосовано за відсутності правових підстав, без урахування усіх обставин у справі та дотримання принципу пропорційності між вчиненим дисциплінарним проступком та мірою дисциплінарної відповідальності», – сказано у судовому рішенні.

Також суддя Салюк у постанові наголосив про негайне поновлення Володимира Марчука на посаді заступника начальника Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.