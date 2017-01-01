Експерт: бензин на АЗС може подорожчати на 2 грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водіям доведеться розщедритися

Бензин на українських АЗС може зрости ще на 2 грн за літр.

Про це сказав експерт паливного ринку, екс-президент асоціації «Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів» Леонід Косянчук, передає UBR.

За його словами, незважаючи на те, що цінники на АЗС вже піднімалися в кінці минулого – на початку цього року на гривню і більше, в цілому подорожчання має бути більше – 1,4-2 грн/л. Тобто, є економічні передумови подорожчання пального ще на 0,40-1 грн/л.

За останні два роки споживання бензину в Україні впало на 30-35%. Виною цьому високі цінники на стелах АЗС. Через високу вартість на зовнішніх ринках і злети курсу долара заправники підняли розцінки за останній час вже більш ніж на гривню за літр.

За даними порталу «Мінфін», на 16 січня середні ціни на АЗС України зафіксувалися: бензин марки А-95 преміум коштував 24,94 грн/л, бензин А-95 – 23,89 грн/л, бензин А-92 – 23,14 грн/л, дизпальне – 21,47 грн/л.



