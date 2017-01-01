Експерт: Хакерські злами «Укренерго» у 2015 та 2016 роках пов’язані між собою

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Стали відомі нові подробиці відключення електроенергії у Києві наприкінці грудня

Перебій у подачі електроенергії, що зачепив частину Києва у грудні, був хакерською атакою, вважають експерти, які вивчають інцидент. Про це повідомляє BBC.

Це сталося близько опівночі 17 грудня. Світла не було трохи більше години. Частина жителів Києва та станції Північна, що поблизу столиці, залишилась без світла до першої години ночі.

Компанія з кібербезпеки Information Systems Securit Partners пов'язує інцидент зі зламом та відключенням електроенергії в 2015 році. Тоді це зачепило 225 тис. людей.

У компанії сказали, що кілька нещодавніх хакерських атак в Україні пов'язані між собою.

Відключення електроенергії у 2016 році коштувало компанії близько 1/5 від загального обсягу споживання електроенергії Києва в аналогічний період доби, заявили тоді в «Укренерго».

Атака сталася майже через рік після ще маштабнішого хакерського зламу регіональної компанії постачання електроенергії. Пізніше у зламі звинуватили російські спецслужби.

Компанія Information Systems Securit Partners, що вивчає кібератаки, від імені «Укренерго» заявила, що злами у 2015 та 2016 роках пов'язані між собою та ще із кількома хакерськими зламами систем державних органів, що були здійснені в грудні.

Йдеться, зокрема, про злами залізничної системи, кількох міністерств та Пенсійного фонду.

«Атаки 2016 та 2015 років не сильно відрізняються – єдина відмінність між ними в тому, що у 2016 році вона була масштабнішою та організованішою», – зазначає голова лабораторій ISSP Олексій Ясинський.

Він також сказав, що над нападом працювало кілька кримінальних груп. Вони, ймовірно, експериментували з різноманітними техніками, які можуть потім бути використані в різних країнах для диверсій.

Нагадаємо, вночі 18 грудня електрики не було в Подільському, Шевченківському, Солом'янському та Святошинському районах. Також було знеструмлено деякі вулиці Оболоні, Мінського масиву, Виноградаря, Борщагівки і Академмістечка. Крім того, без світла залишилися Буча та Ірпінь.