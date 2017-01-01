Експерт пояснив, навіщо Ярославський купив «Суху Балку»

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Президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко

З огляду на недавній досвід з Одеським припортовим заводом, це цілком може бути покупка в інтересах Коломойського, зазначив експерт

Економічно обґрунтованих передумов для покупки українським мультимільйонером Олександром Ярославським приватного акціонерного товариства «Суха Балка» немає. Найімовірніше, він набуває його не для себе.

Таку думку висловив президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.

«Активів з видобутку корисних копалин у групі DCH немає, її бізнес-інтереси фокусуються на девелопменті, машинобудуванні, транспорті. Наразі економічно обґрунтованих передумов для покупки Олександром Ярославським непрофільного активу ПрАТ «Суха Балка» немає. У Ярославського достатньо власних проблемних бізнесів, а гірничо-збагачувальний комбінат - не його профільний актив і точно не сприяє розвитку його бізнесу, а навпаки, у цій конфігурації це зайвий балласт», - сказав він

«Швидше за все, він набуває його не для себе. З огляду на недавній досвід з Одеським припортовим заводом, це цілком може бути покупка в інтересах Коломойського. Колишньому власникові «Приватбанку» належав ГЗК «Суха балка» і це підприємство є для нього профільним активом, але в 2007 році він позбувся його, але як то кажуть, «мріяв повернути», - додав Охріменко.

Експерт зазначив, що з огляду на не найвдаліший час у бізнес-кар'єрі Ярославського, купувати не профільний актив за 110 мільйонів доларів - це або некомпетентне емоційне рішення, що виключено у випадку з харківським олігархом, або продумана партія із Коломойським на взаємовигідних умовах.

«З огляду на історію їхніх стосунків, спільну партію по ОПЗ, партнерство щодо Кременчуцького НПЗ, то це найреалістичний варіант», - вважає він.

На думку глави Українського аналітичного центру, враховуючи ситуацію на промислових ринках і профіль підприємства, воно може цікавити двох українських бізнесменів: це Рінат Ахметов та Ігор Коломойський.

«Але Ахметов навряд чи зацікавлений у покупці «Сухої Балки» з низки питань, зокрема і тому що до продукції, яку виробляє підприємство, є претензії. Для вирішення цієї проблеми15 березня 2016 року навіть призначили нового генерального директора Олександра Батарєєва, основним завданням якого компанія анонсувала підвищення якості продукції та вдосконалення системи управління, але спроби виявилися безуспішними», - пояснив Охріменко.

«Рівно через півроку після призначення нового директора комбінат позбувся ліцензії на видобуток руди, і потрапив під кримінальну статтю про незаконний видобуток від прокуратури Дніпропетровської області. Тобто, проблеми комбінату очевидні, як і очевидна відповідь на питання: навіщо олігарху, у якого і без того вистачає боргів і проблем з бізнесом ще один проблемний актив, та ще й за $110 млн?» - підсумував він.

Раніше повідомлялося, що у кінці травня Ярославський встановив контроль над «Сухою Балкою» - одним із найбільших залізорудних підприємств України - у холдингу «Євраз» за $110 млн.

Джерело: Обозреватель