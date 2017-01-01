Експерт вважає, що для України настав час прагматичних маневрів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Таран

Україна має без посередників стати активним учасником всіх міжнародних заходів, форумів та переговорних груп

Голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір», директор Міжнародного інституту демократій Сергій Таран вважає, що 2017 рік буде роком нової дипломатії і Україна має без посередників стати учасником всіх міжнародних заходів, форумів, переговорних груп.

Рік буде надскладним для України, бо відображатиме нові реалії міжнародної політики. Про це експерт написав на своїй сторінці у Facebook.

«По-перше, міжнародні договори та гарантії не працюють. Вони, в принципі, ніколи не працювали, якщо їх не підпирали інтереси держав, але зараз через переформатування світової карти інтересів їх вартість взагалі мізерна. По-друге, ні на кого не можна буде покладатися. А тому Україна має без посередників стати активним учасником всіх міжнародних заходів, форумів, переговорних груп. Вибір простий – або ми захищаємо самі свої інтереси, або про ці інтереси ніхто не чує. По-третє, на рівні риторики необхідно відмовитися від дихотомії «зрада – перемога». Цей поділ шкодить внутрішній політиці, і він вбивчий для дипломатії. Можна допускати дискусії на найрізноманітніші теми (нові формати Мінського процесу, «стіна з окупованими територіями», «план Пінчука», всеукраїнський референдум (будь-які питання). Є червона лінія, яку не можна переходити: європейський цивілізаційний вибір та питання ідентичності. Все решта (часові рамки, терміни, партнери, інтереси, економіка) – предмет прагматичних маневрів», - вважає Сергій Таран.

Крім того, за словами експерта, якщо щось видається неприйнятним для країни зараз, пізніше від цього можна буде відмовитися – так само, як Захід відмовився від зобов’язань по Будапештському меморандуму.

«У міжнародній політиці політика країни має бути єдиною – винесення внутрішніх політичних дискусій на міжнародний рівень неприпустиме. Не має бути ілюзій – дипломатія не приносить мир, а лише дає час на створення армії. І якщо армія створюється, будь-які маневри дипломатії можна вважати успішними», - пише Сергій Таран.