Експерт: Збитки України через блокаду залізниці обчислюються мільярдами

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Блокада залізниці на Донбасі

Голова Федерації металургів України Сергій Біленький назвав блокаду на Донбасі великою бідою для економіки країни

Втрати України внаслідок блокади залізниці на Донбасі зростають з кожним днем. До кінця року український бюджет недорахується близько 3 млрд грн, ще 2,5 млрд дол. валютної виручки не прийде в країну. На Україну чекають скорочення близько 25 тисяч робочих місць. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

«Збитки країни наростають як сніжний ком від кожного не пропущеного через лінію розмежування вагона з металом, рудою, готовою продукцією. Річний бюджет недорахується 2,5-3 млрд грн, 2,5 млрд дол. валютної виручки не прийде в країну, потрібно буде скоротити близько 45 тисяч робочих місць, з яких 25 тисяч – на контрольованій території. Це велика біда для економіки – з цим треба терміново щось робити», – написав Біленький.

Як повідомлялося раніше, директори металургійних підприємств, експертне співтовариство, політики виступили проти блокади залізниці на Донбасі, вказуючи, що такі дії призведуть до падіння виробництв, масових скорочень робочих місць, погіршення економічної ситуації в країні, зростання курсу долара, а також віялових відключень електрики в години пікового навантаження.

Джерело: 112 Україна