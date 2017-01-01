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    Експерти ексгумують тіла шістьох загиблих 2 травня в Одесі

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    Одеса, 2 травня 2014 року
    Одеса, 2 травня 2014 року

    Наразі дату проведення ексгумації не визначили

    Прокуратура Одеської області задовольнила клопотання експерта Київського міського клінічного бюро судово-медичних експертиз із ексгумації тіл шістьох загиблих в Будинку профспілок 2 травня 2014 року в Одесі.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані прес-служби обласної прокуратури.

    На даний момент дату проведення ексгумації не визначили.

    У четвер відбулася зустріч за участю представників органів місцевого самоврядування, співробітників Одеського обласного бюро судмедекспертизи і родичів загиблих, на якій обговорювалися організаційні питання.

    Ексгумація тіл буде проводитися для експертизи в рамках розслідування загальної кримінальної справи про безлади 2 травня 2014 року.

    Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинуло 48 чоловік і більше 200 були поранені. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисно сплановані.

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