Експерти ексгумують тіла шістьох загиблих 2 травня в Одесі

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Одеса, 2 травня 2014 року

Наразі дату проведення ексгумації не визначили

Прокуратура Одеської області задовольнила клопотання експерта Київського міського клінічного бюро судово-медичних експертиз із ексгумації тіл шістьох загиблих в Будинку профспілок 2 травня 2014 року в Одесі.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані прес-служби обласної прокуратури.

На даний момент дату проведення ексгумації не визначили.

У четвер відбулася зустріч за участю представників органів місцевого самоврядування, співробітників Одеського обласного бюро судмедекспертизи і родичів загиблих, на якій обговорювалися організаційні питання.

Ексгумація тіл буде проводитися для експертизи в рамках розслідування загальної кримінальної справи про безлади 2 травня 2014 року.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинуло 48 чоловік і більше 200 були поранені. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисно сплановані.