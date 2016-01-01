Експорт української продукції до Ізраїлю – це 400 мільйонів доларів – дипломат

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Посол Ізраїлю в Україні Еліав Бєлоцерковські

За минулий рік товарообіг між Україною та Ізраїлем різко впав

Україна в 2016 році експортувала до Ізраїлю продукції на 400 млн доларів. У свою чергу, Ізраїль експортував в Україну продукції на 200 млн доларів. За минулий рік за словами посла Ізраїлю в Україні Еліава Бєлоцерковські, товарообіг між країнами різко впав, і головним чином за рахунок ізраїльського експорту в Україну. Український експорт до Ізраїлю залишився приблизно таким самим.

«Тут була дуже сильна девальвація гривні і значно знизилася купівельна спроможність. Я думаю, що впав не тільки наш експорт в Україну, а й експорт з інших країн», - пояснив причини падіння експорту посол.

За словами посла, в Україну із Ізраїлю переважно імпортуються хімікати та добрива для покращення української сільгосппродукції.

«Зараз переважна більшість української сільськогосподарської продукції, яка йде на експорт, направляється до країн Європи. У Ізраїлю теж досить широка база експорту сільськогосподарської продукції в Європу. І ми вже досягли тих стандартів, які необхідні для експорту продукції до Європи. Це теж тема для співпраці, бо з ізраїльськими стандартами та ізраїльськими технологіями можна істотно підвищити рівень і якість української сільськогосподарської продукції для задоволення потреб європейського ринку», - зазначив дипломат.

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