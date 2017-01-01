Екзит-поли: в Болгарії на парламентських виборах перемагає проєвропейська партія

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Парламентські вибори в Болгарії

За попередньою інформацією, партія «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» отримала 32,8% голосів виборців

Партія «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЄРБ) лідирує на парламентських виборах: за неї проголосували 32,8% виборців.

Такі дані оприлюднили соціологічні компанії, що проводили опитування громадян на виході з виборчих дільниць .

«За партію ГЄРБ проголосували 32,8% виборців, за Болгарську соціалістичну партію – 28,4%, а на третьому місці – коаліція «Об'єднані патріоти» (8,8%)», - повідомили представники соціологічної компанії «Геллап».

Згідно з оприлюдненими даними, в наступний парламент Болгарії проходять також Рух за права і свободи (7,8%), а на п'ятій позиції розташувалася партія «Воля» з результатом 4,6%. Партія «Реформаторський блок» поки не подолала чотиривідсоткового бар'єру.

Майже аналогічними виглядають результати інших екзит-полів.

За даними соціологів, явка на виборах становить трохи більше 48% виборців.

Нагадаємо, сьогодні в Болгарії відбулися позачергові парламентські вибори. На 240 місць у болгарському парламенті претендували представники 20-ти партій, рухів і коаліцій, а також дев’ять незалежних кандидатів .

Голосування завершилося о 20:00 годині за місцевим часом. Перші офіційні попередні результати виборів стануть відомі в ніч з неділі на понеділок.

Джерело: Укрінформ