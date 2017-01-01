Слов'янська ТЕС на Донеччині працює в аварійному режимі
- Сьогодні, 15:45
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Запасів палива вистачить лише на кілька тижнів, заявляють на підприємстві
Слов'янська ТЕС через блокаду залізничних перевезень вимушено перейшла на аварійний режим. Як повідомляють ЗМІ, якщо не поновляться постачання вугілля з тимчасово не контрольованих Києвом територій, запаси палива завершаться вже через кілька тижнів.
Енергетики стверджують, в економному режимі палива вистачить тільки до кінця лютого.
«2 лютого о першій годині ночі був відключений від мережі блок 800. Станція перейшла працювати на стару чергу – це аварійний режим для опалення Миколаївки і самої станції. Після закінчення запасів вугілля на складі настане розморожені станції і міста», – розповів керівник департаменту Слов'янської ТЕС Олександр Бездольний.
Як повідомлялося раніше, про початок блокади непідконтрольних українському уряду районів заявила група активістів, які назвалися ветеранами добровольчих батальйонів «Донбас» і «Айдар».
У той же час, перший командир батальйону «Айдар» Сергій Мельничук спростував наявність у рядах активістів справжніх айдарівцев. На його думку, це колишні контрабандисти, які намагаються повернути під свій контроль потоки нелегальних вантажів.
За словами директора енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН Валентина Землянського, в разі повного блокування вугілля з ОРДЛО, запасу міцності української енергетики вистачить не більше ніж на місяць.
Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш заявив, що можливе блокування переміщення вантажів з вугіллям з непідконтрольних українському уряду районів Донбасу може привести до відключення електроенергії по всій території України.
Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом блокування залізниці в Луганській області.