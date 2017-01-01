Слов'янська ТЕС на Донеччині працює в аварійному режимі

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Слов'янська ТЕС

Запасів палива вистачить лише на кілька тижнів, заявляють на підприємстві

Слов'янська ТЕС через блокаду залізничних перевезень вимушено перейшла на аварійний режим. Як повідомляють ЗМІ, якщо не поновляться постачання вугілля з тимчасово не контрольованих Києвом територій, запаси палива завершаться вже через кілька тижнів.

Енергетики стверджують, в економному режимі палива вистачить тільки до кінця лютого.

«2 лютого о першій годині ночі був відключений від мережі блок 800. Станція перейшла працювати на стару чергу – це аварійний режим для опалення Миколаївки і самої станції. Після закінчення запасів вугілля на складі настане розморожені станції і міста», – розповів керівник департаменту Слов'янської ТЕС Олександр Бездольний.

Як повідомлялося раніше, про початок блокади непідконтрольних українському уряду районів заявила група активістів, які назвалися ветеранами добровольчих батальйонів «Донбас» і «Айдар».

У той же час, перший командир батальйону «Айдар» Сергій Мельничук спростував наявність у рядах активістів справжніх айдарівцев. На його думку, це колишні контрабандисти, які намагаються повернути під свій контроль потоки нелегальних вантажів.

За словами директора енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН Валентина Землянського, в разі повного блокування вугілля з ОРДЛО, запасу міцності української енергетики вистачить не більше ніж на місяць.

Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш заявив, що можливе блокування переміщення вантажів з вугіллям з непідконтрольних українському уряду районів Донбасу може привести до відключення електроенергії по всій території України.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом блокування залізниці в Луганській області.