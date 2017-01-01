Елітним будинком матері Олени Лукаш зацікавилася Генпрокуратура

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Будинок Лукаш. Фото «Слідство інфо»

Правоохоронці розслідують кримінальну справу за ознаками відмивання доходів, де фігурує колишній міністр Януковича

Генеральна прокуратура України досліджує купівлю дороговартісного житлового будинку вартістю близько 16 млн. грн., який розташований на провулку Реута, 8 і належить пенсіонерці і матері колишнього міністра юстиції України Олени Лукаш - Любов Лукаш.

Це стало відомо «Главкому» з ухвали Печерського районного суду Києва від 20 лютого.

За даними реєстру речових прав на нерухоме майно, матір екс-високопосадовця у червні 2013 року придбала будинок площею 787,7 кв. м та земельну ділянку площею 7 соток. Це підтверджує інформація про договір купівлі-продажу, який посвідчила приватний нотаріус Чигвінцева.

Елітна нерухомість, як з’ясувало слідство, дісталася пенсіонерці від двох дівчат, яким цей будинок подарував їхній батько.

Крім цього, ГПУ дослідило доходи екс-міністра юстиції Олени Лукаш. Так, її середньорічний дохід з 2006 до 2013 рр. становив близько 200 тис. грн., а протягом 2000-2006 років не перевищував 3500 грн.

Суд надав Генпрокуратурі тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ «ТАСКОМБАНК», на який матір Лукаш переводила кошти за цю нерухомість.

Нагадаємо, що у липні 2015 року журналісти «Слідство інфо» натрапили на будинок Лукаш. Тоді охоронці навколишніх офісів і посольств підтвердили не на камеру, що будинок справді в активі родини екс-міністра. Казали, що Олену Лукаш бачили тут неодноразово.

Як відомо, ГПУ підозрює Лукаш у заволодінні коштами державного бюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчиненні службового підроблення.

Лукаш вже заявляла про призупинення слідства у своїй справі 6 березня 2016 року.

17 березня Генпрокуратура поновила слідство у справі екс-міністра юстиції уряду Азарова Олени Лукаш

12 квітня Генеральна прокуратура повернула паспорти екс-міністру юстиції Олені Лукаш.

21 квітня Печерський суд Києва зобов'язав Генпрокуратуру розслідувати факти тиску з боку прокурорів на учасників кримінального провадження проти екс-міністра юстиції Олени Лукаш.