Енергосистема України втратила надійність через роботу ТЕС на мінімальному завантаженні - експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Саква

В поточній ситуації резерву потужності на випадок аварійної зупинки АЕС недостатньо як вдень, так і вночі, що може негативно відбитися на стабільності енергосистеми України

Енергосистема України втратила надійність через недостатність резервних потужностей, оскільки до українських теплоелектростанцій застосовується вимога працювати з мінімальним завантаженням. Про це в Facebook написав заступник голови Всеукраїнської Енергетичної асамблеї Юрій Саква.

«Зменшенням навантаження ТЕС нижче мінімального рівня збалансована витрата вугілля. Але виникла інша проблема - втратила надійність ОЕС», - написав Саква.

Він уточнив, що в поточній ситуації резерву потужності на випадок аварійної зупинки АЕС недостатньо як вдень, так і вночі, що може негативно відбитися на стабільності енергосистеми України. «Попереду потепління і вихідні зі зниженням споживання, що може погіршити рівень загроз», - підкреслив експерт.

Як повідомлялося, 17 лютого Кабінет міністрів України ввів в країні тимчасовий режим надзвичайної ситуації в енергетиці, який пов'язаний з блокадою поставок вугілля з Донбасу для українських ТЕС.

Для економії вугілля оператор об'єднаної енергосистеми - держкомпанія «Укренерго» - здійснює ручне управління енергогенеруючими потужностями, давши команду теплоелектростанціям, які споживають антрацит, знизити навантаження до мінімуму і працювати одним блоком. У той же час максимально використовуються генеруючі потужності українських атомних електростанцій.

На думку експертів, робота ТЕС одним блоком у зимовий період може призвести до зупинки станції при виникненні аварійних ситуацій, а також не дозволяє оперативно збільшити виробництво електроенергії в разі позапланових зупинок блоків АЕС.