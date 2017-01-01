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    Ердоган назвав ЄС альянсом хрестоносців, який постійно бреше

    • Сьогодні, 19:15
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    <p>Реджеп Таїп Ердоган</p> <p>REUTERS</p>

    Реджеп Таїп Ердоган

    REUTERS

    Ердоган розкритикував зустрічі лідерів ЄС з Папою Франциском у Ватикані минулого тижня

    ЄС відмовляється приймати Туреччину, адже він є «альянсом хрестоносців». Це підтверджує факт зустрічі лідерів ЄС з Папою Франциском Ватикані минулого тижня. Таку думку висловив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на мітингу в Анкарі, як повідомляє Hurriyet daily news.

    «Вони брехали нам увесь час і продовжують це робити», - сказав він.

    Також Ердоган наголосив, що «всі лідери країн ЄС пішли до Ватикану і покірно слухали Папу».
    «Тепер ви розумієте, чому вони 54 роки не хотіли приймати Туреччину в ЄС. Ситуація досить зрозуміла, це альянс хрестоносців. 16 квітня стане днем, коли ми зможемо дати оцінку цьому», - сказав він.

    Раніше Ердоган пообіцяв переглянути відносини з ЄС після референдуму. Перегляд відносин з Євросоюзом, за словами президента Туреччини, зачепить і угоду щодо біженців. Утім, Анкара сподівається на збереження економічних відносин з ЄС.

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