Ердоган назвав ЄС альянсом хрестоносців, який постійно бреше



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Реджеп Таїп Ердоган REUTERS

Ердоган розкритикував зустрічі лідерів ЄС з Папою Франциском у Ватикані минулого тижня

ЄС відмовляється приймати Туреччину, адже він є «альянсом хрестоносців». Це підтверджує факт зустрічі лідерів ЄС з Папою Франциском Ватикані минулого тижня. Таку думку висловив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на мітингу в Анкарі, як повідомляє Hurriyet daily news.

«Вони брехали нам увесь час і продовжують це робити», - сказав він.

Також Ердоган наголосив, що «всі лідери країн ЄС пішли до Ватикану і покірно слухали Папу».

«Тепер ви розумієте, чому вони 54 роки не хотіли приймати Туреччину в ЄС. Ситуація досить зрозуміла, це альянс хрестоносців. 16 квітня стане днем, коли ми зможемо дати оцінку цьому», - сказав він.

Раніше Ердоган пообіцяв переглянути відносини з ЄС після референдуму. Перегляд відносин з Євросоюзом, за словами президента Туреччини, зачепить і угоду щодо біженців. Утім, Анкара сподівається на збереження економічних відносин з ЄС.