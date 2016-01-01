Ердоган назвав вбивство посла спробою дестабілізації турецько-російських відносин

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У Туреччині вбито російського посла

Президент Туреччини Реджеп Ердоган назвав вбивство посла Росії кроком до дестабілізації турецько-російських відносин.

Про це повідомляє APA.

«Це вбивство — крок, спрямований на дестабілізацію турецько-російських відносин», — сказав президент Туреччини.

За його словами, Анкара сприймає вбивство посла Росії як атаку проти народу і держави Туреччини.

«Відносини Туреччини та Росії — дуже важливі для регіону. Недруги повинні знати, що спроби нашкодити відносинам двох країн зазнають краху», — сказав Ердоган.