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    Ердоган назвав вбивство посла спробою дестабілізації турецько-російських відносин

    • 19 Грудня, 23:32
    • Розсилка

    У Туреччині вбито російського посла

    Президент Туреччини Реджеп Ердоган назвав вбивство посла Росії кроком до дестабілізації турецько-російських відносин.

    Про це повідомляє APA.

    «Це вбивство — крок, спрямований на дестабілізацію турецько-російських відносин», — сказав президент Туреччини.

    За його словами, Анкара сприймає вбивство посла Росії як атаку проти народу і держави Туреччини.

    «Відносини Туреччини та Росії — дуже важливі для регіону. Недруги повинні знати, що спроби нашкодити відносинам двох країн зазнають краху», — сказав Ердоган.

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