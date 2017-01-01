Facebook відмовив Росії у розсекреченні даних користувачів
- Вчора, 23:45
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Facebook відповів відмовою на всі чотири запити Росії
Соціальна мережа Facebook відмовила у наданні даних чотирьох користувачів, запит на які російська влада надіслала з липня по грудень 2016 року.
Про це йдеться у звіті Facebook про державні запити за друге півріччя 2016 року.
Зазначається, що Facebook відповів відмовою на всі чотири запити.
Як зазначає громадський проект «РосКомСвобода», за даний час Facebook отримав в цілому 64 279 запитів від урядів різних країн з вимогою надати дані про користувачів.
При цьому, деякі країни робили запити на тисячу і більше акаунтів своїх громадян.
Переважна кількість запитів надходять зі США, 83,46% з них Facebook задовольнив.
Також в масовому порядку цікавилися акаунтами своїх громадян Франція, Великобританія, Індія, Німеччина, Бразилія, Італія, Пакистан і Польща.
У квітні минулого року Facebook також не задовольнив чотири запиту від російських держорганів щодо розкриття даних користувачів.