Facebook відмовив Росії у розсекреченні даних користувачів

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Facebook знову відмовив Росії у розсекреченні даних користувачів

Facebook відповів відмовою на всі чотири запити Росії

Соціальна мережа Facebook відмовила у наданні даних чотирьох користувачів, запит на які російська влада надіслала з липня по грудень 2016 року.

Про це йдеться у звіті Facebook про державні запити за друге півріччя 2016 року.

Зазначається, що Facebook відповів відмовою на всі чотири запити.

Як зазначає громадський проект «РосКомСвобода», за даний час Facebook отримав в цілому 64 279 запитів від урядів різних країн з вимогою надати дані про користувачів.

При цьому, деякі країни робили запити на тисячу і більше акаунтів своїх громадян.

Переважна кількість запитів надходять зі США, 83,46% з них Facebook задовольнив.

Також в масовому порядку цікавилися акаунтами своїх громадян Франція, Великобританія, Індія, Німеччина, Бразилія, Італія, Пакистан і Польща.

У квітні минулого року Facebook також не задовольнив чотири запиту від російських держорганів щодо розкриття даних користувачів.