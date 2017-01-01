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    «Фантомні» досягнення української оборонки. Як на Банковій вигадали «авторитетний рейтинг»

    • Віталій Єрмаков
    • Сьогодні, 14:00
    • Розсилка
    <p>БТР &laquo;Фантом&raquo;</p>

    БТР «Фантом»

    Петро Порошенко стверджує, що український броньовик потрапив до рейтингу «авторитетного видання». Хоча насправді добірку зроблена в українському блозі, створеному у 2014 році

    Якщо реальних досягнень немає, потрібно їх вигадати. Напевно, так думали в команді Петра Порошенка, коли вирішили «попіаритися» на новинках української оборонної промисловості.

    Йдеться про публікацію президента в Facebook. Глава держави вирішив похвалитися тим, що український безпілотний бронетранспортер «Фантом» потрапив до ТОП-5 кращих експонатів виставки військової продукції IDEX-2017, яка проходить в Об'єднаних Арабських Еміратах.

    Президент зазначив, що в п'ятірку кращих український БТР включило «авторитетне аналітичне видання» Defence Blog.

    Наскільки це видання авторитетне, легко переконатися, відвідавши сторінку About us ( «про нас»). Виявляється, цей сайт існує всього три роки, а веде його Дилан Малясов з України.

    При цьому, судячи з фотографій Малясова у Facebook, він підтримує тісні стосунки з державним концерном «Укроборонпром», підприємства якого й займалися розробкою «Фантома».

    Редактор Defence Blog Дилан Малясов
    Редактор Defence Blog Дилан Малясов

    Тобто, «авторитетним виданням» виявився український англомовний блог. А в ТОП-5 український «Фантом» включила людина, яка підтримує стосунки з розробником броньовика. До того ж не виключено, що і його поїздка на виставку фінансувалася за рахунок «Укробронпрома».

    Попадання «Фантома» в рейтинг «авторитетного видання» - не єдиний доказ, який свідчить про те, що команда менеджерів, близьких до президента, просуває свої інтереси за рахунок «Укроборонпрому».

    На вже згаданій виставці IDEX-2017 на стенді держконцерну красується бронеавтомобіль «Барс-8». Розробкою цієї машини займається корпорація «Богдан», яка ніякого відношення до «Укробронпрому» не має.

    Броньовик «Богдана» на стенді «Укроборонпрому»
    Броньовик «Богдана» на стенді «Укроборонпрому»

    Відомо, що головний акціонер «Богдана» - Олег Гладковський - давній бізнес-партнер і соратник Петра Порошенка. Після Революції гідності Гладковський був призначений першим заступникам секретаря Ради національної безпеки і оборони.

    Петро Порошенко зброя Богдан
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