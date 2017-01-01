Фестиваль «Французька весна» розпочався у Києві з приголомшливого виступу акробатів

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Тисячі глядачів спостерігали за виставою «Галілео»

На столичній Софійській площі в рамках відкриття 14-й фестиваль «Французька весна» відбувся спектакль під відкритим небом «Галілео» акробатів з колективу Deus Ex Machina, передає DT.UA.

За даними французького інституту в Україні, заснована в 2009 році компанія Deus Ex Machina - художній колектив, що спеціалізується на створенні вуличних вистав для дорослих і дітей з елементами цирку, піротехніки, повітряних структур. «Галілео» - четвертий за рахунком спектакль у репертуарі компанії. В ході представлення італійський астроном XVII століття Галілей розповідає історію свого відкриття - теорії геліоцентризму, згідно з якою сонце є центром системи планет, що обертаються навколо нього, і земля теж.

«Отже, за задумом режисера, сфера - це небо, а акробати - зірки ... Видовищно, захоплююче, неймовірно ніжно і красиво», - йдеться в повідомленні Французького інституту в Україні. В рамках фестивалю «Французька весна» заплановані допрем'єрні покази свіжих кінострічок, французький короткий метр, концерти, виставки, інтелектуальні обміни, уявлення і багато інших проектів. Крім Києва протягом квітня з французькою культурою фестиваль буде знайомити жителів Дніпра, Запоріжжя, Львова, Одеси, Рівного та Харкова. Вперше в цьому році до фестивалю приєднаються Бердичів та Івано-Франківськ.

У минулому році відкриття фестивалю проходило на Європейській площі. Тоді на фасаді Українського дому транслювалося 3D-шоу «Анукі в пошуках весни».