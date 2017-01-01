Фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» знову почав голодування у ростовському СІЗО

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Адвокат Еміль Курбедінов та в'язень Кремля Руслан Зейтуллаєв

Зейтуллаєв таким чином протестує проти вироку і триваючих репресій РФ щодо кримських татар і громадських активістів

Фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» Руслан Зейтуллаєв знову оголосив голодування у СІЗО російського Ростова-на-Дону.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

За його словами, Зейтуллаєв «тримається відмінно, настрій і настрой рішучі. Здоров'я прийшло в норму».

Адвокат також повідомив, що Зейтуллаєв з понеділка, 15 травня, почав безстрокове голодування, протестуючи таким чином проти вироку і триваючих репресій щодо кримських татар і громадських активістів.

«Представники консульства України досі не можуть до нього потрапити! Під різними надуманими приводами представникам консульства не дають можливості побачитися з Русланом! Руслан ініціює відмову від Російського громадянства!», - написав Курбедінов.

Як відомо, у справі «Хізб ут-Тахрір» проходять кримські мусульмани.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню у Росії.

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 об'єднань, названих «терористичними».

Наприкінці квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив до 12 років колонії суворого режиму кримського татарина Руслана Зейтуллаєва, обвинуваченого в організації в окупованому Криму осередку «Хізб ут-Тахрір».

Раніше Зейтуллаєв 23 дні тримав голодування на знак протесту проти кримінальної справи.