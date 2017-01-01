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    Фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» знову почав голодування у ростовському СІЗО

    • Сьогодні, 07:43
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    Адвокат&nbsp;Еміль Курбедінов та в'язень Кремля&nbsp;Руслан Зейтуллаєв
    Адвокат Еміль Курбедінов та в'язень Кремля Руслан Зейтуллаєв

    Зейтуллаєв таким чином протестує проти вироку і триваючих репресій РФ щодо кримських татар і громадських активістів

    Фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» Руслан Зейтуллаєв знову оголосив голодування у СІЗО російського Ростова-на-Дону.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

    За його словами, Зейтуллаєв «тримається відмінно, настрій і настрой рішучі. Здоров'я прийшло в норму».

    Адвокат також повідомив, що Зейтуллаєв з понеділка, 15 травня, почав безстрокове голодування, протестуючи таким чином проти вироку і триваючих репресій щодо кримських татар і громадських активістів.

    «Представники консульства України досі не можуть до нього потрапити! Під різними надуманими приводами представникам консульства не дають можливості побачитися з Русланом! Руслан ініціює відмову від Російського громадянства!», - написав Курбедінов.

    Як відомо, у справі «Хізб ут-Тахрір» проходять кримські мусульмани.

    Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню у Росії.

    Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 об'єднань, названих «терористичними».

    Наприкінці квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив до 12 років колонії суворого режиму кримського татарина Руслана Зейтуллаєва, обвинуваченого в організації в окупованому Криму осередку «Хізб ут-Тахрір».

    Раніше Зейтуллаєв 23 дні тримав голодування на знак протесту проти кримінальної справи.

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