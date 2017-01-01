Філатов вимагає, щоб Коломойський зробив вибір на його користь, - ЗМІ

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Борис Філатов, мер Дніпра

Мер Дніпра прагне залишитися на провідних ролях у політичній силі Коломойського, зазначив експерт

Справжнім адресатом ультиматуму, який пред'явив мер Дніпра Борис Філатов керівництву партії «Укроп», є Ігор Коломойський. І сам факт такого звернення до партійного керівництва «Укропу» може свідчити про те, що Філатов продовжує перебувати в «орбіті» Коломойського і боротися за привілейоване місце в його політсилі, пишуть «Коментарі». Про це заявив директор Інституту соціально-політичного проектування «Діалог» Андрій Миселюк.

Експерт звертає увагу на те, що звернення Бориса Філатова до керівництва «Укропу» свідчить про те, що мер Дніпра прагне залишитися на провідних ролях у політичній силі екс-губернатора Дніпропетровської області, незважаючи на те, що впродовж останнього року неодноразово з'являлася інформація про їх політичне розлучення.

«Взагалі саме перебування Філатова в партії «Укроп» фактично свідчить про його перебування в орбіті Коломойського - реального бенефіціара політсили. Хоча, звичайно ж, роль і політична вага Філатова після обрання на пост мера Дніпра зросли», - зазначає Миселюк.

При цьому, підкреслює експерт, головним адресатом цієї заяви Філатова є саме Ігор Коломойський, який є єдиною людиною, яка може вирішити його конфлікт із Віталієм Купрієм.

«Філатов ніде не згадує імені реального бенефіціара «Укропу», проте ясно, що адресатом цього послання є саме він. А значить - версія з фіктивним розлученням Коломойського і Філатова отримує додаткові аргументи», - зазначив директор Інституту соціально-політичного проектування «Діалог».

«За неофіційною інформацією «політичне розлучення» між Коломойським і Філатовим відбулося після обрання останнього на посаду мера Дніпра. Проходила навіть інформація про те, що люди Геннадія Корбана і Філатова були виключені з партії «Укроп». Тепер виявляється, що Філатов не просто залишається членом партії, але ще й оголошує ультиматуми керівництву «Укропу» щодо тих членів партії, з якими він не зміг знайти спільну мову», - нагадує експерт.

За його словами, той факт, що Філатов виносить внутрішньопартійний конфлікт у публічну площину, говорить про те, що нардеп Купрій є для мера Дніпра досить серйозним опонентом, переграти якого кулуарними методами вже не виходить. А значить - потрібно підключати важку артилерію у вигляді публічного з'ясування стосунків і створення некомфортною ситуації для керівництва «Укропу».

«У подібних питаннях Філатов -визнаний майстер, однак іміджевий збиток, який він своїми діями завдає «Укропу», досить болючий. Якщо в результаті цього конфлікту Філатов таки переграє Купрія і зміцнить свої позиції в партії, можна з повною впевненістю констатувати, що розлучення Коломойського і політичного дуету Корбан-Філатов було політичним інсценуванням. А сама група дніпропетровського екс-губернатора як і раніше залишається єдиною», - підкреслює Миселюк.

З іншого боку, зазначає експерт, буде цікаво подивитися, як тепер рядові члени «Укропу» поставляться до заяв мера Дніпра, за словами якого, більшість із них ним самим і Геннадієм Корбаном «були знайдені на смітнику».

Нагадаємо, народний депутат, член політичної партії «Укроп» Віталій Купрій заявив про існування в Дніпрі схем розкрадання державного і комунального майна, які покриваються мером Дніпра Борисом Філатовим. З інформацією про ці схеми депутат звернувся в правоохоронні органи, зокрема, в Національне антикорупційне бюро.

У відповідь Філатов поставив ультиматум про вихід із партії «Укроп» (в президію політради якої він досі входить), якщо Віталія Купрія не виключать із партії.

Віталій Купрій, коментуючи ультиматум Філатова, заявив, що тільки за 2016 рік він отримав більше ста скарг про порушення прав людей у Дніпрі. Зі свого боку він направив більше 60 звернень до Філатову. У 2017 році ситуація погіршилася. Крім того, за словами депутата, йому стало відомо про корупційні схеми в оточенні мера Дніпра, і «шістдесят першу скаргу» він направив вже в НАБУ.

Нардеп додав, що зараз знаходиться в Генеральній прокуратурі України, і у цього відомства є не менше питань до керівництва Дніпра.