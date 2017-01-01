Фініш «Союзної держави»? Росія вводить прикордонний контроль літаків з Білорусі
- Сьогодні, 15:26
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Росія планує ввести режим прикордонної зони вздовж всього російсько-білоруського кордону
Росія вводить прикордонний контроль щодо громадян третіх країн, які прибувають з Білорусі або відлітають в республіку. Про це в п'ятницю, 5 травня, заявив держсекретар Союзної держави Росії і Білорусі Григорій Рапота, повідомляють російські ЗМІ.
Нові правила не торкнуться російських і білоруських пасажирів, підкреслив він. Рапота додав, що всі рейси між країнами з 15 травня будуть переведені в міжнародні сектори аеропортів.
Держсекретар також зауважив, що єдиною зміною для росіян і білорусів в даному випадку стане обов'язок зберігати посадковий талон, який підтверджує їх приліт або виліт в сусідню країну. «Відмітки про перетин кордону в паспорті проставляти не будуть», - запевнив Рапота.
У лютому стало відомо про плани Росії ввести режим прикордонної зони вздовж всього російсько-білоруського кордону. Відповідні накази підписав директор ФСБ Олександр Бортніков.
Білоруський журналіст Антон Кашліков припустив тоді, що подібні заходи є відповіддю Москви на спрощення візового режиму Мінськом. У січні президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про безвізовий в'їзд для мандрівників з 80 держав.
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