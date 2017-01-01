Нацполіція: фірма нардепа Лабазюка завдала збитків державі на 1,2 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Лабазюк

Слідство підозрює фірми одіозного політика у неефективному використанні державних земель

Головне управління Нацполіції у Хмельницькій області розслідує кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем), де фігурантами є державне підприємство «Дослідне господарство «Шарівка» та ПП «Агарна компанія 2004» (Волочиськ, Хмельницька область).

Про це свідчить ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 2 лютого.

Під час проведення досудового розслідування з’ясовано, що службові особи ДП «ДГ «Шарівка» з метою створення умов для одержання приватним підприємством «Аграрна компанія 2004» уклали у 2014 році низку незаконних договорів (у тому числі удаваний договір на виробництво сільськогосподарської продукції) та передали вказаному приватному підприємству у користування 1583,6 га сільськогосподарських земель у Ярмолинецькому районі, 5239 кв.м приміщень та 10 одиниць сільськогосподарської техніки державного підприємства.

Внаслідок встановлення у договорі умов оплати за використання земельної ділянки у розмірі, меншому законодавчо встановленого мінімального розміру орендної плати, держава недоотримала за їх використання понад 1,2 млн грн.

Так, середня ставка орендної плати по Ярмолинецькому району на землі сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у 2014 році становила у грошовому еквіваленті 1556,00 грн/га, за попередніми розрахунками у 2015 році – 1830,00 грн/га. Водночас ПП «Аграрна компанія 2004» розраховувалося з державним підприємством по 700 грн/га.

Правоохоронці вказують, що сторони порушили вимоги законодавства та статутів НААН України та господарства ДП «ДГ Шарівка» щодо погодження договірних відносин з президією НААН України. Зокрема, керівництво Національної академії аграрних наук не погоджувало передачу ПП «Агарна компанія 2004» у користування земельних ділянок площею 1583,60 га на землях Шарівської сільської ради Ярмолинецького району Хмельницької області.

Крім цього, з листа управління Служби безпеки України в Хмельницькій області (№72/2112382 від 22 серпня 2016 року) випливає, що ДП «ДГ «Шарівка» не здійснює статутної діяльності, а надані йому в постійне користування землі, незаконно передаються в тимчасове користування приватним агровиробникам, шляхом укладання з ними договорів «про виробництво сільськогосподарської продукції», зокрема, з ПП «Агарна компанія 2004».

Зважаючи на численні притензії з боку правоохоронних органів, суд надав ГУ Нацполції тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльністі між ДП «ДГ «Шарівка» і ПП «Агарна компанія 2004».

За даними бізнес-пошукового ресурсу Youcontrol, ПП «Агарна компанія 2004» засноване двома «товками»: «Група компаній «Вітагро» та «Інвестиційна компанія «Вітагро». Кінцевим бенефіціаром обох є народний депутат від групи «Воля народу» Сергій Лабазюк.

Нагадаємо, що 12 грудня 2016 року правоохоронні органи здійснювали вилучення документації на підприємствах, підконтрольних нардепу Сергію Лабазюку, в рамках розслідування кримінального провадження щодо зловживань під час замовлення робіт з поточного ремонту автомобільних доріг.

Згодом речник СБУ Олена Гітлянська повідомила, що пан Лабазюк побив працівника СБУ під час спроб провести обшук.

Нагадаємо, народний депутат Лабазюк відомий завдяки низці скандалів. Детальніше читайте тут:

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