Фірташ отримає повну монополію на ринку добрив в Україні?

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Дмитро Фірташ

Мінекономіки терміново вводить антидемпінгове мито на російські добрива

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України опублікувало рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 18 травня 2017 року.

Згідно рішення комісії антидемпінгове мито на карбамід та карбамідно-аміачну суміш буде введено в дію найближчим часом. Ставка мита складає 31,84% для всіх виробників Російської Федерації. Рішення набуває чинності на другий день після публікації повідомлення в «Урядовому кур’єрі».

Як стало відомо «Інфоіндустрії», ця публікація може бути здійснена вже в суботу, а саме рішення почне діяти з понеділка.

З тактичної точки зору, це розв’язує руки для запуску потужностей «Рівнеазоту» та Черкаського «Азоту», що належать олігарху Дмитру Фірташу.

Експерти кажуть, що тепер у Фірташа буде повна монополія на ринку добрив, і аграрії переплатять йому в кишеню 7 млрд грн.

Поки що нічого не відомо про рішення щодо аналогів (альтернативних добрив) аміачної селітри. Відомо, що до цього питання комісія ще планує повертатись.

З рішенням МКМТ можна ознайомитися тут