Фірташ отримає повну монополію на ринку добрив в Україні?
- Сьогодні, 16:28
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Мінекономіки терміново вводить антидемпінгове мито на російські добрива
Міністерство економічного розвитку та торгівлі України опублікувало рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 18 травня 2017 року.
Згідно рішення комісії антидемпінгове мито на карбамід та карбамідно-аміачну суміш буде введено в дію найближчим часом. Ставка мита складає 31,84% для всіх виробників Російської Федерації. Рішення набуває чинності на другий день після публікації повідомлення в «Урядовому кур’єрі».
Як стало відомо «Інфоіндустрії», ця публікація може бути здійснена вже в суботу, а саме рішення почне діяти з понеділка.
З тактичної точки зору, це розв’язує руки для запуску потужностей «Рівнеазоту» та Черкаського «Азоту», що належать олігарху Дмитру Фірташу.
Експерти кажуть, що тепер у Фірташа буде повна монополія на ринку добрив, і аграрії переплатять йому в кишеню 7 млрд грн.
Поки що нічого не відомо про рішення щодо аналогів (альтернативних добрив) аміачної селітри. Відомо, що до цього питання комісія ще планує повертатись.
З рішенням МКМТ можна ознайомитися тут