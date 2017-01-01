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    Фонд Порошенка за два роки віддав на благодійність понад 700 мільйонів гривень

    • Сьогодні, 20:37
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    Петро і Марина Порошенки
    Петро і Марина Порошенки

    З цієї суми 350 млн грн було витрачено на армію, а ще 350 млн - на соціальні та інфраструктурні проекти

    Фонд Порошенка у період з 2014 по 2016 роки пожертвував на благодійність понад 700 млн грн.

    Відповідна інформація міститься в інфографіці, оприлюдненій на сторінці фонду у Facebook.

    Згідно з наведеними даними, з цієї суми 350 млн грн фонд витратив  на соціальні та інфраструктурні проекти, а 350 - на армію.

    Зокрема, на  спорядження для військових було спрямовано 98 млн грн, на військове будівництво - 45,25 млн грн, на автомобілі та автоустаткування - 49,189 млн грн. При цьому 32 млн 47 тис. фонд витратив на взуття та одяг для військових.

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    На IT-обладнання та запчастини фонд Порошенка спрямував 24, 473 млн грн, на безпілотники - 10, 383 млн грн, на експедиційне спорядження - 10,238 млн грн.

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