Фонд Порошенка за два роки віддав на благодійність понад 700 мільйонів гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро і Марина Порошенки

З цієї суми 350 млн грн було витрачено на армію, а ще 350 млн - на соціальні та інфраструктурні проекти

Фонд Порошенка у період з 2014 по 2016 роки пожертвував на благодійність понад 700 млн грн.

Відповідна інформація міститься в інфографіці, оприлюдненій на сторінці фонду у Facebook.

Згідно з наведеними даними, з цієї суми 350 млн грн фонд витратив на соціальні та інфраструктурні проекти, а 350 - на армію.

Зокрема, на спорядження для військових було спрямовано 98 млн грн, на військове будівництво - 45,25 млн грн, на автомобілі та автоустаткування - 49,189 млн грн. При цьому 32 млн 47 тис. фонд витратив на взуття та одяг для військових.

На IT-обладнання та запчастини фонд Порошенка спрямував 24, 473 млн грн, на безпілотники - 10, 383 млн грн, на експедиційне спорядження - 10,238 млн грн.