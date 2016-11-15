Forbes: статки російських мільярдерів збільшилися на $ 29 млрд після перемоги Трампа

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Після перемоги Трампа статки американських мільярдерів в середньому збільшилися на 2,8%

Сукупні статки російських мільярдерів збільшилися на $ 29 млрд після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. Про це пише Forbes.

За даними видання, це зростання пов'язане зі зміцненням рубля і зростанням вартості російських цінних паперів.

Вартість активів голови правління НОВАТЕК Леоніда Міхельсона, як зазначається, зросла на $ 1,9 млрд з 8 листопада 2016 року. Таким чином, за оцінкою видання, його статки становлять $ 18,2 млрд. Міхельсон очолює рейтинг найбагатших російських підприємців 2016 року.

Також видання підкреслює, що після перемоги Трампа статки американських мільярдерів в середньому збільшилися на 2,8%, коли як статки російських - на 7,1%.