Фракції коаліції узгодили кандидатуру на посаду омбудсмена

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Уповноваженим парламенту з прав людини буде Людмила Денисова

БПП досі не визначилася зі своїм представником на посаду голови Рахункової палати

Фракція «Блок Петра Порошенко» (БПП) і «Народний фронт» узгодили, що уповноваженим парламенту з прав людини буде представниця «Народного фронту», голова комітету з питань соціальної політики Людмила Денисова.

У той же час за БПП закріплюється посада голови Рахункової палати.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в «Народному фронті» за підсумками засідання фракції.

«БПП висунуло Алєксєєва (на посаду уповноваженого ВРУ з прав людини) для того, щоб домовитися з нами про Рахункову палату», – говорить співрозмовник.

У той же час, джерело додає, що БПП досі не визначилася зі своїм представником на посаду голови Рахункової палати. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна Рада України повинна прийняти проекти законів, що стосуються судової реформи.

Про це сьогодні на погоджувальній раді керівників фракцій і голів комітетів заявив голова фракції «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов.