ФСБ та соратники Януковича готували «цукеркові бунти» у магазинах Roshen - СБУ

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Магазин Roshen

Акції мали відбутися в Києві та в деяких інших містах з метою дискредитації Петра Порошенка

Російські спецслужби за допомогою соратників екс-президента України Віктора Януковича – екс-нардепів від Партії регіонів Андрія Клюєва та Володимира Олійника, а також лідерів «Антимайдану» - намагалися провести в українських містах акцію з дискредитації президента Петра Порошенка – «цукеркові бунти» у магазинах Roshen.

Про це заявив під час брифінгу у Києві голова Служби безпеки України Василь Грицак.

«Переходимо до іншої групи - це колишні депутати Верховної Ради України Андрій Клюєв і Володимир Олійник, а також лідери так званого «Антимайдану» Зінченко та Кот. Усі ви знаєте, хто вони є. Вказаними особами було залучено кількох громадян України для організації заходів з дискредитації президента України Петра Порошенка. Акція повинна була називатися «цукеркові бунти» у магазинах Roshen», - сказав він.

Грицак повідомив, що СБУ задокументувала «кілька таких заходів від моменту надходження вказівки - деталі інструктажів, передачі грошей та інші речі».

«Зараз ці особи дають свідчення», - сказав Грицак.

Він зауважив, що акції мали відбутися в Києві та в деяких інших містах, до них мали бути залучені люди у формі військових АТО.

Джерело: Укрінформ