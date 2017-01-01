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    ФСБ в окупованому Криму затримала активіста Українського культурного центру

    • Сьогодні, 11:21
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    Офіційного підтвердження цієї інформації з боку російського ФСБ наразі немає

    В анексованому Криму повідомили про затримання силовиками ФСБ Росії активіста Українського культурного центру Андрія Виноградова. Про це «Крим.Реалії» розповів активіст Українського культурного центру в Криму Леонід Кузьмін.

    Кузьмін сказав, що дізнався про те, що сталось, від самого Виноградова.

    «Він встиг написати СМС про те, що до нього прийшло ФСБ і везуть на допит. Імовірно, він був удома», — сказав активіст.

    Він також додав, що Виноградов «не публічна людина, і його діяльність теж була не публічна». У активіста немає припущень, з чим це пов’язано.

    Зазначається, що офіційного підтвердження цієї інформації з боку російського ФСБ наразі немає.

    Український культурний центр у Криму був заснований 7 травня 2015 року. Завдання центру активісти декларують як простір українства в Криму, цілями якого є збереження української культури і мови, а також долучення до історії, традицій, творчості українського народу жителів Кримського півострова.

     

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