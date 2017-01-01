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    ФСБ в окупованому Криму затримала ще одного кримського татарина

    • Сьогодні, 17:15
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    Мухтеремов зміг зателефонувати своєму другу і повідомити, що його привезли у Феодосійське відділення ФСБ РФ

    В окупованому Криму російські силовики з Федеральної служби безпеки затримали ще одного кримського татарина - Еміля Мухтеремова.

    Зв'язок з ним перервався, як тільки його привезли у Феодосійське відділення ФСБ, написав у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

    «Тільки що надійшло повідомлення про новий арешт у Криму: у Феодосії ФСБшники затримали Еміля Мухтеремова в той момент, коли він з другом сідав у свою машину», - написав Чубаров.

    За його словами, через деякий час після затримання Мухтеремов зміг зателефонувати своєму другу і повідомити, що його привезли у Феодосійське відділення ФСБ РФ. Нині зв'язку з ним немає.

    За даними голови Меджлісу, Мухтеремов постійно живе в Криму в селі Завітне Ічкінського (Совєтського) району.

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