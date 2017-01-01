ФСБ в окупованому Криму затримала ще одного кримського татарина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мухтеремов зміг зателефонувати своєму другу і повідомити, що його привезли у Феодосійське відділення ФСБ РФ

В окупованому Криму російські силовики з Федеральної служби безпеки затримали ще одного кримського татарина - Еміля Мухтеремова.

Зв'язок з ним перервався, як тільки його привезли у Феодосійське відділення ФСБ, написав у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Тільки що надійшло повідомлення про новий арешт у Криму: у Феодосії ФСБшники затримали Еміля Мухтеремова в той момент, коли він з другом сідав у свою машину», - написав Чубаров.

За його словами, через деякий час після затримання Мухтеремов зміг зателефонувати своєму другу і повідомити, що його привезли у Феодосійське відділення ФСБ РФ. Нині зв'язку з ним немає.

За даними голови Меджлісу, Мухтеремов постійно живе в Криму в селі Завітне Ічкінського (Совєтського) району.