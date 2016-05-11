ФСБ затримала активіста Виноградова разом з дружиною, - правозахисники



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стали відомі подробиці затримання активіста Українського культурного центру

У Криму разом з активістом Українського культурного центру Криму Андрієм Виноградовим співробітники ФСБ Росії затримали його дружину Наталю. Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

«Як стало відомо Кримській правозахисній групі, в Сімферополі, в будинку родини Виноградових вранці, 12 січня, силовики провели обшук і вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони. Після обшуку обох Виноградових відвезли до Управління ФСБ Росії по Республіці Крим та місту Севастополю», – йдеться в повідомленні.

За інформацією правозахисників, о 14:00 дружину Виноградова Наталю співробітники спецслужб відпустили додому, при цьому вони взяли у жінки «розписку про нерозголошення інформації».

До цього активіст Українського культурного центру в Криму Леонід Кузьмін повідомив про затримання силовиками ФСБ Росії активіста Українського культурного центру Андрія Виноградова.

Офіційного підтвердження цієї інформації з боку російського ФСБ на даний момент немає.

Нагадаємо, Український культурний центр у Криму було засновано 7 травня 2015 року. Завдання центру активісти декларують як простір українства в Криму, цілями якого є збереження української культури та мови, а також долучення до історії, традицій, творчості українського народу жителів Кримського півострова.