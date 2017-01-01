  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    ФСБ заявила, що «перекрила» великі поставки зброї з України і країн Євросоюзу

    • Сьогодні, 13:17
    • Розсилка

    Стосовно 54 нібито членів зазначеної групи вже проведено слідчі дії, доповіли у ФСБ

    ФСБ РФ заявляє, що спільно з МВС Росії припинила діяльність міжрегіональної групи, причетної до організації поставок засобів ураження з країн Євросоюзу і України в Росію.

    Повідомляється, що стосовно 54 нібито членів зазначеної групи вже проведено слідчі дії. ФСБ повідомляє, що з незаконного обігу вилучили бойову і модернізовану, а також підготовлену до відновлення бойових характеристик зброю:

    • 18 кулеметів («Максим», РПД, МР-43, РГГК),
    • 43 автомати (АКСУ, АКМ, АК-74, АК-47, МП-43),
    • 29 пістолетів-кулеметів (ППШ, МП-40, ППД, МП-5, «Кедр», «Витязь», Томпсона),
    • 45 карабінів, гвинтівок і рушниць,
    • 97 пістолетів і револьверів («Наган», ТТ, ПМ, П-38, «Беретта», «Маузер», «Коровіна», «Вальтер», «Люгер», «Марголіна»),
    • авіаційну гармату часів Другої світової війни,
    • понад 180 основних частин до вогнепальної зброї,
    • понад 16 тис. боєприпасів різного калібру,
    • 15 ручних осколкових гранат,
    • більше 21 кг вибухових речовин,
    • наркотичні речовини рослинного походження,
    • підроблені бланки дозволів на придбання вогнепальної зброї, боєприпасів.

    Крім цього, повідомляється, що припинено діяльність трьох майстерень з виготовлення боєприпасів і модернізації вогнепальної зброї.

    У службі також заявили, що зараз проводяться додаткові оперативно-розшукові заходи та слідчі дії з процесуального закріплення протиправної діяльності членів злочинної групи. «Заходи щодо перекриття каналів постачання з-за кордону засобів ураження тривають», – сказано у повідомленні ФСБ.
    Читайте також
    ЄС зброя ФСБ Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ