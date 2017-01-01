ФСБ заявила, що «перекрила» великі поставки зброї з України і країн Євросоюзу

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Стосовно 54 нібито членів зазначеної групи вже проведено слідчі дії, доповіли у ФСБ

ФСБ РФ заявляє, що спільно з МВС Росії припинила діяльність міжрегіональної групи, причетної до організації поставок засобів ураження з країн Євросоюзу і України в Росію.

Повідомляється, що стосовно 54 нібито членів зазначеної групи вже проведено слідчі дії. ФСБ повідомляє, що з незаконного обігу вилучили бойову і модернізовану, а також підготовлену до відновлення бойових характеристик зброю:

18 кулеметів («Максим», РПД, МР-43, РГГК),

43 автомати (АКСУ, АКМ, АК-74, АК-47, МП-43),

29 пістолетів-кулеметів (ППШ, МП-40, ППД, МП-5, «Кедр», «Витязь», Томпсона),

45 карабінів, гвинтівок і рушниць,

97 пістолетів і револьверів («Наган», ТТ, ПМ, П-38, «Беретта», «Маузер», «Коровіна», «Вальтер», «Люгер», «Марголіна»),

авіаційну гармату часів Другої світової війни,

понад 180 основних частин до вогнепальної зброї,

понад 16 тис. боєприпасів різного калібру,

15 ручних осколкових гранат,

більше 21 кг вибухових речовин,

наркотичні речовини рослинного походження,

підроблені бланки дозволів на придбання вогнепальної зброї, боєприпасів.

Крім цього, повідомляється, що припинено діяльність трьох майстерень з виготовлення боєприпасів і модернізації вогнепальної зброї.

У службі також заявили, що зараз проводяться додаткові оперативно-розшукові заходи та слідчі дії з процесуального закріплення протиправної діяльності членів злочинної групи. «Заходи щодо перекриття каналів постачання з-за кордону засобів ураження тривають», – сказано у повідомленні ФСБ.