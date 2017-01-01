ФСБ заявила, що «перекрила» великі поставки зброї з України і країн Євросоюзу
- Сьогодні, 13:17
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Стосовно 54 нібито членів зазначеної групи вже проведено слідчі дії, доповіли у ФСБ
ФСБ РФ заявляє, що спільно з МВС Росії припинила діяльність міжрегіональної групи, причетної до організації поставок засобів ураження з країн Євросоюзу і України в Росію.
Повідомляється, що стосовно 54 нібито членів зазначеної групи вже проведено слідчі дії. ФСБ повідомляє, що з незаконного обігу вилучили бойову і модернізовану, а також підготовлену до відновлення бойових характеристик зброю:
- 18 кулеметів («Максим», РПД, МР-43, РГГК),
- 43 автомати (АКСУ, АКМ, АК-74, АК-47, МП-43),
- 29 пістолетів-кулеметів (ППШ, МП-40, ППД, МП-5, «Кедр», «Витязь», Томпсона),
- 45 карабінів, гвинтівок і рушниць,
- 97 пістолетів і револьверів («Наган», ТТ, ПМ, П-38, «Беретта», «Маузер», «Коровіна», «Вальтер», «Люгер», «Марголіна»),
- авіаційну гармату часів Другої світової війни,
- понад 180 основних частин до вогнепальної зброї,
- понад 16 тис. боєприпасів різного калібру,
- 15 ручних осколкових гранат,
- більше 21 кг вибухових речовин,
- наркотичні речовини рослинного походження,
- підроблені бланки дозволів на придбання вогнепальної зброї, боєприпасів.
Крім цього, повідомляється, що припинено діяльність трьох майстерень з виготовлення боєприпасів і модернізації вогнепальної зброї.У службі також заявили, що зараз проводяться додаткові оперативно-розшукові заходи та слідчі дії з процесуального закріплення протиправної діяльності членів злочинної групи. «Заходи щодо перекриття каналів постачання з-за кордону засобів ураження тривають», – сказано у повідомленні ФСБ.