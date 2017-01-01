Футбольна мафія: ГПУ перевіряє гравців через підозри у договірних матчах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Справи відкриті за «спортивними» статтями (ч. 4 ст. 368-3, ч. 1 ст. 369-3 КК України)

Головне слідче управління Генеральної прокуратури України перевіряє телефонні з’єднання низки футболістів-професіоналів через підозри у намаганнях вплинути на кінцеві результати футбольних змагань Федерації футболу України.

Про це зазначено в кількох ухвалах Печерського районного суду Києва від 14 лютого.

ГПУ зацікавилося матчами між футбольними клубами «Говерла» (Ужгород) -«Зоря» (Луганськ) і «Арсенал» (Київ) -«Верес» (Рівне), які відбулися 2016 року. Досудове розслідування з’ясувало, що футболіст-професіонал шляхом підкупу двох професійних футболістів «ФК «Говерла» з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб вплинув на результати офіційного матчу «Говерла» -«Зоря», який відбувся 30 квітня 2016 року на стадіоні «Авангард» в Ужгороді.

Окрім того, 18 вересня 2016 року відбувся офіційний матч Першої ліги України з футболу між ФК «Арсенал» (Київ) та ФК «Верес» (Рівне), напередодні якого до футболіста - професіонала ФК «Арсенал» Есеоли Хабіб зателефонував колишній футболіст-професіонал і запропонував йому 500 доларів за те, щоб він не взяв участі у матчі. Також, прослідковуються здійснення впливу на результат матчу через футболіста-професіонала ФК «Арсенал».

Водночас до схем «фіксованого результату у спортивних змаганнях» долучався громадянин, якому була відведена роль у виконанні окремих доручень щодо онлайн ставок в букмекерських конторах.

«За таких обставин, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що факти маніпулювання результатів матчів футбольних змагань Федерації футболу України є непоодинокі та продовжують мати місце надалі, шляхом впливу на футболістів - професіоналів футбольних клубів України та на арбітрів, які обслуговують вказані змагання», - йдеться в судових ухвалах.

За інформацією ЗМІ, у 2015 році віце-президент «Говерли» Олександр Шуфрич звинуватив гравців своєї команди у «договорняках» та «здачі» матчу луганській «Зорі».

Після вересневого матчу «Арсенал»-«Верес», який закінчився нульовою нічиєю, керівництво «канонірів» розірвало контракт з гравцем, який підіграв рукою у штрафному майданчику за що потім арбітр призначив пенальті.

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