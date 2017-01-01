«Газпром» сам заплатить за будівництво «Північного потоку-2», - ЗМІ
- Сьогодні, 00:44
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Engie, OMV, Shell, Uniper і Wintershall відмовилися від фінансової участі у проекті «Північний потік-2»Російська нафтогазова компанія «Газпром» самотужки платитиме за будівництво трансбалтійського газопроводу «Північний потік-2», оскільки європейські партнери відмовилися від своїх планів.
Про це повідомляє Der Standard.
«Газпром втратив надію на європейських партнерів в проекті газопроводу «Північний потік-2» — принаймні в найближчому майбутньому», — повідомляє видання.
Оскільки компанії Engie, OMV, Shell, Uniper і Wintershall відмовилися від фінансової участі у проекті, «Газпром» має заплатити за будівництво 1,75 млрд євро — вдвічі більше, ніж планувалось.
Російська компанія хотіла будувати «Північний потік-2» разом з європейськими партнерами, але при цьому зберегти за собою 50 відсотків плюс одна акція для контролю.