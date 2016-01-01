Генасамблея ООН ухвалила резолюцію України щодо анексованого Криму
- 19 Грудня, 21:30
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Уперше в офіційних документах ООН Росію визнано державою-окупантом
Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію про права людини в окупованому Криму, ініційовану Україною та підтриману Третім комітетом Генасамблеї.
Про це повідомляє делегація України в ООН.
Відповідне голосування щодо українського проекту резолюції стосовно Криму відбулось під час пленарного засідання Генеральної асамблеї ООН.
Згідно з повідомленням, «за» проголосували 70, «проти» - 26, утримались - 77.
ОФІЦІЙНО: Генеральна Асамблея #ООН ухвалила українську резолюцію щодо #Крим’у. За - 70, проти - 26, утримались - 77. #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/5TyGolyPtv— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 19 декабря 2016 г.
Уперше в офіційних документах ООН Росію визнано державою-окупантом, а Автономну Республіку Крим та місто Севастополь - тимчасово окупованою територією. Крім того, в резолюції підтверджується територіальна цілісність України та невизнання анексії українського півострова.
Документ також закликає Росію надати міжнародним правозахисним механізмам, насамперед Місії ООН з моніторингу за дотриманням прав людини в Україні, безперешкодний доступ до Криму з метою забезпечення моніторингу ситуації з правами людини.
Крім того, резолюція вимагає негайно скасувати прийняте Верховним судом РФ 26 квітня 2016 року рішення про визнання Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією.
Як зазначається, мета резолюції – забезпечення доступу міжнародних правозахисних механізмів до тимчасово окупованого Криму для моніторингу прав людини.