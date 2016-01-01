Генасамблея ООН ухвалила резолюцію України щодо анексованого Криму

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Уперше в офіційних документах ООН Росію визнано державою-окупантом

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію про права людини в окупованому Криму, ініційовану Україною та підтриману Третім комітетом Генасамблеї.

Про це повідомляє делегація України в ООН.

Відповідне голосування щодо українського проекту резолюції стосовно Криму відбулось під час пленарного засідання Генеральної асамблеї ООН.

Згідно з повідомленням, «за» проголосували 70, «проти» - 26, утримались - 77.

Уперше в офіційних документах ООН Росію визнано державою-окупантом, а Автономну Республіку Крим та місто Севастополь - тимчасово окупованою територією. Крім того, в резолюції підтверджується територіальна цілісність України та невизнання анексії українського півострова.

Документ також закликає Росію надати міжнародним правозахисним механізмам, насамперед Місії ООН з моніторингу за дотриманням прав людини в Україні, безперешкодний доступ до Криму з метою забезпечення моніторингу ситуації з правами людини.

Крім того, резолюція вимагає негайно скасувати прийняте Верховним судом РФ 26 квітня 2016 року рішення про визнання Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією.

Як зазначається, мета резолюції – забезпечення доступу міжнародних правозахисних механізмів до тимчасово окупованого Криму для моніторингу прав людини.