Генпрокуратура: Лещенко збрехав про існування подання на нардепа Бойка

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Нардеп Сергій Лещенко

Генеральний прокурор Юрій Луценко доручив надати ґрунтовну інформацію щодо стану розслідування стосовно Юрія Бойка

Інформація, оприлюднена народним депутатом Сергієм Лещенком про розслідування так званих «вишок Бойка» не відповідає дійсності - подання в Генпрокуратуру на народного депутата Юрія Бойка не існує, що підтверджують документи. Про це повідомляє офіційний сайт Генеральної прокуратури.

«Народний депутат Сергій Лещенко продовжує цинічно брехати. Сьогодні на брифінгу він вчергове заявив про нібито існування подання на нардепа Ю.Бойка, яке нібито «заховав під сукном» генпрокурор Луценко. Від першого дня роботи в ГПУ такого подання не існувало. Це доводить доповідна записка начальника Департаменту спецрозслідувань Сергія Горбатюка, де чітко вказано на не складання проекту підозри на вищевказаного нардепа. Ми й далі будемо вірити у «чесність» таких заяв?», - написала речниця ГПУ Лариса Сарган.

Як повідомляє сайт ГПУ, генеральний прокурор України Юрій Луценко доручив надати ґрунтовну інформацію щодо стану розслідування стосовно Юрія Бойка та наявності проекту підозри відносного зазначеної особи.

Згідно доповідної записки, підготовленої начальником Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горбатюком, слідством на даний час не встановлено фактів підписання від імені Бойка документів (наказів, листів, протоколів, погоджень тощо) щодо проведення закупівель СПБУ, а допитані в ході досудового розслідування свідки про безпосередню його причетність до злочинної схеми закупівлі платформ за завищеними цінами не повідомляли, у зв'язку з чим прямих доказів щодо такої участі не здобуто і проект повідомлення про підозру не складався.

Як повідомлялося, 15 березня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що екс-заступник голови «Нафтогаз України» Олександр Кацуба, який проходив у справі про закупівлю нафтових вишок, розташованих у Чорному морі, уклав угоду зі слідством, надавши цінні свідчення про діяльність високопоставлених чиновників режиму Януковича. Генпрокурор зазначив, що Кацуба також заплатив 100 млн.гривень і отримав по цій угоді 18 місяців ув'язнення.