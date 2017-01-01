Генпрокуратура має спростувати інформацію про кримінальні справи Портнова, надану прем’єру Канади



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото УНІАН Андрій Портнов

Екс-радник Януковича Андрій Портнов виграв справу про захист честі, гідності та ділової репутації

Печерський районний суд Києва задовольнив позов колишнього радника президента Андрія Портнова до Генеральної прокуратури України, який захищав свою честь і гідність.

Як стало відомо «Главкому», про це свідчить ухвала суду від 23 травня.

Суд визнав недостовірною інформацією, викладену у листі виконувача обов'язків генерального прокурора України Олега Махніцького від 3 березня 2014 року на ім'я прем'єр-міністра Канади.

Зокрема, екс-генпрокурор сповістив канадському високопосадовцю, що правоохоронними органами України розпочато низку кримінальних проваджень за фактами злочинів, скоєних колишніми високопосадовцями України. Серед них згадувався й Андрій Портнов, якому ГПУ приписала привласнення значних сум державних активів та їх подальший протиправний переказ за межі України.

Таким чином, Печерський суд вважає, що вся інформація щодо Портнова є недостовірною і зобов'язав Генеральну прокуратуру України відправити нового листа зі спростуванням до офісу прем'єр-міністра Канади.

Нагадаємо, що Європейський союз 5 березня 2014 року заморозив активи 18 колишніх українських високопосадовців, підозрюваних у незаконному привласненні державних коштів та причетності до порушень прав людини в Україні.

Слідом за ЄС Канада також заморозила активи окремих топових чиновників, до когорти яких потрапив Андрій Портнов.