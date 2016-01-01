Генпрокуратура оскаржила відмову Інтерполу щодо розшуку Богатирьової



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раїса Богатирьова

Зараз це питання розглядається, рішення по ньому ще не прийнято

Генеральна прокуратура України не погоджується з відмовою Інтерполу здійснювати розшук колишнього міністра охорони здоров'я України Раїси Богатирьової і оскаржила це рішення в Комісії по контролю за файлами організації. Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів начальник Робочого апарату Укрбюро Інтерполу Василь Неволя.

«Хочу підкреслити, що Генеральна прокуратура з такою позицією (зняття з міжнародного розшуку — ред.) не погодилась, надіслала нам свої заперечення, і ми передали ці матеріали на розгляд Комісії (по контролю за файлами Інтерполу — ред.) з викладенням нових обставин. Вони, на думку Генеральної прокуратури, якраз характеризують діяльність колишнього міністра як таку, у якій достатньо елементів кримінального характеру. Наскільки мені відомо зараз це питання розглядається, рішення по ньому ще не прийнято», - сказав він.

Як розповів Неволя, Богатирьова певний час перебувала у міжнародному розшуку за ініціативою України. Але потім екс-міністр звернулась зі скаргою до Комісії по контролю за файлами Інтерполу, яка прийняла рішення припинити розшук Богатирьової каналами організації. Комісія вважає, що справа відносно Богатирьової не відповідає вимогам статтям 2 і 3 Статуту організації.

«Інформація про розшук Богатирьової була видалена з файлів, про що були поінформовані всі країни-члени організації», - зазначив він.

Неволя пояснив, що позиція Комісії ґрунтується на тому, що щодо економічного злочину, який інкримінується Богатирьовій правоохоронними органами України, було прийнято рішення судовими установами міста Києва, що це не кримінальні відносини, а цивільно-правові. І другим момент – це рішення європейських інституцій про скасування санкцій щодо неї.

«На підставі цього комісія зробила висновок, що подальший розшук каналами Інтерполу не відповідатиме вимогам статуту», - підкреслив він.