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    Генпрокуратура повідомила захисту Януковича про закінчення заочного слідства

    • Сьогодні, 17:37
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    Віктор Янукович
    Фото ЕРА
    Віктор Янукович

    Розпочато процес ознайомлення з матеріалами кримінального провадження і доказами

    Генпрокуратура повідомила захисту екс-президента Віктора Януковича про закінчення спеціального досудового розслідування. Про це сказав прокурор військової прокуратури ГПУ Руслан Кравченко.

    «Захисникам повідомлено про закінчення спеціального досудового розслідування», – сказав прокурор.

    Кравченко зазначив, що розпочато процес ознайомлення з матеріалами кримінального провадження і доказами. Однак сьогодні, за його словами, захисники відмовилися від ознайомлення з матеріалами провадження.

    Нагадаємо, Януковича сьогодні викликали до ГПУ для отримання матеріалів досудового розслідування.

    Як відомо, Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

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