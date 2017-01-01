Генпрокуратура спростувала існування кримінальних справ проти Супрун

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Уляна Супрун

Проте відомство визнало, що веде перевірку щодо транспортування імпортних лікарських засобів територією України за минулі роки

Генеральна прокуратура не відкривала жодних кримінальних проваджень проти виконуючої обов’язки міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Про це повідомила спікер глави ГПУ Лариса Сарган.

«Хочу спростувати слова директора НАБУ Артема Ситника. ГПУ та МВС лише ведуть перевірку по епізоду транспортування імпортних лікарських засобів територією України за минулі роки. Наголошу ще раз – Уляна Супрун не є фігурантом жодного кримінального провадження», - написала вона у Facebook.

Нагадаємо, 28 квітня директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив про існування кримінальних справ стосовно Уляни Супрун, які, за його інформацією, розслідувались Генеральною прокуратурою України. На його думку, начебто існування таких справ, говорить про те, що Супрун справді займається реформаторською діяльністю.