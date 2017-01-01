Генпрокуратура відкрила справу проти автора скандального законопроекту про захист російської мови

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Балицький звинувачується у посяганні на територіальну цілісність України

Відносно депутата Верховної Ради України від Мелітопольського округу Євгена Балицького Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених одразу п'ятьма статтями Кримінального кодексу України. Про це повідомляє РІА Мелітополь.

Він звинувачується за такими статтями:

Ст. 110 ККУ Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

Ст. 189 ККУ Вимагання

Ст. 364 ККУ Зловживання владою або службовим становищем

Ст. 368 ККУ Одержання хабара

Ст. 369 ККУ Давання хабара

Кримінальну справу порушено за запитом народного депутата України від Запоріжжя Ігоря Артюшенка, який він озвучив з трибуни ВР України 24 лютого.

Артюшенко звернувся до глави СБУ Василя Грицака і Генпрокурора Юрія Луценка з заявою про скоєння ряду злочинів, пов'язаних з посяганням на територіальну цілісність і недоторканність України за вказівкою і фінансовій підтримці кремлівських кураторів.

У Опоблоці назвали переслідування Балицького проявом переслідування опозиції.

Нагадаємо, депутат від Опозиційного блоку Євген Балицький зареєстрував у Верховній Радізаконопроект про державну підтримку, розвиток, популяризацію та захист російської мови