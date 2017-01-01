Генпрокуратура звільнила скандального прокурора Суса за брехню в декларації

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Старший слідчий з особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ Дмитро Сус

Наказ про звільнення Дмитра Суса датований 13 квітня і підписаний генпрокурором Юрієм Луценком

Генеральна прокуратура України підтвердила, що старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ Дмитра Суса звільнили за те, що він не вказав у декларації автомобіль Citroen C4 2008 року випуску, а також право на користування кімнатою в Києві на вул. Мельникова, 24. Про це йдеться в наказі про звільнення Дмитра Суса, який опинився в розпорядженні НВ.

Згідно з текстом наказу, Сус не вказав у декларації за 2015 рік інформацію про те, що володіє автомобілем Citroen C4 2008 року випуску, зареєстрованим на нього. Інформацію про право користування кімнатою на вул. Мельникова він не вказав як у декларації про 2015 рік, так і в декларації за 2016 рік, сказано в документі. Зазначається також, що в деклараціях прокурор не повідомив про те, що продав Citroen C4, який йому належав, а також Peugeot 406 1999 року випуску.

Крім того, у наказі про звільнення Суса згадується, що його притягнуто до дисциплінарної відповідальності у зв'язку з невідповідністю його майнового стану доходам, отриманим із законних джерел і недостовірного декларування ним свого майна.

Причиною звільнення прокурора називається систематичне грубе порушенням ним законів щодо запобігання корупції та про прокуратуру, а також правил прокурорської етики і здійснення ним дій, що порочать звання прокурора, які можуть викликати сумнів у його чесності та непідкупності органів прокуратури.

Наказ про звільнення Дмитра Суса датований 13 квітня і підписаний генпрокурором Юрієм Луценком.

Раніше про те, що Суса звільнили за те, що він не вніс у декларацію інформацію про житло і автомобілі, повідомляли ЗМІ. Тоді зазначалося, що фактично це перше звільнення за брехню в декларації.

Дмитро Сус був призначений старшим слідчим з особливо важливих справ 6-го відділу з розслідування кримінальних проваджень Департаменту з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генпрокуратури 30 листопада 2016 року. Це управління очолює Юрій Грищенко. До цього призначення Сус працював у департаменті з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури. Дмитро Сус фігурував у конфлікті Генпрокуратури і Національного антикорупційного бюро у серпні 2016 року. За даними ЗМІ, конфлікт стався після того, як детективи НАБУ почали проводити розслідування щодо департаменту з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури. Для цих цілей вони нібито орендували квартиру, у якій встановили обладнання для спостереження і прослуховування. Повідомлялося, що особлива увага приділялася прокурору Дмитру Сусу.