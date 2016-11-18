Генсек НАТО заявив, що Трамп хоче говорити із Росією з позиції сили

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Генсек НАТО зазначив, що під час його телефонної розмови з Трампом не виникло жодних протиріч щодо подальшого співробітництва сторін

У НАТО і нової адміністрації президента США збігається позиція щодо необхідності пошуку діалогу з Росією.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, – повідомляє Апостроф.

Генсек НАТО зазначив, що під час його телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом і міністром оборони Джеймсом Меттісом не виникло жодних протиріч щодо подальшого співробітництва сторін.

«Повідомлення від нової адміністрації США полягає в тому, що вони теж хочуть діалогу з Росією, але з позиції сили, і я думаю, що це точно таке ж послання, яке ми передаємо від усього Альянсу і про який домовилися у Варшаві на саміті, що потрібен сильний захист, але також і політичний діалог з РФ», – сказав Столтенберг.

Як повідомлялось, раніше екс-заступник глави Генштабу ЗСУ дав прогноз щодо вступу України в НАТО.