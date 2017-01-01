Генштаб з 17 січня розпочинає збори резервістів

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Збори резервістів

На збори планується залучити понад тисячу військовослужбовців - резервістів

Відповідно до плану бойової підготовки, починаючи з 17 січня 2017 року на базі однієї з механізованих бригад оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗС України розпочнуться збори з особовим складом оперативного резерву 1 черги. Тривалість зборів складатиме 30 діб. Про це повідомила прес-служба Генштабу Збройних Сил України.

На збори планується залучити понад тисячу військовослужбовців - резервістів.

По прибуттю на збори, резервісти отримають військову форму одягу, зброю, засоби захисту і проходитимуть підготовку і бойове злагодження разом із бригадою.

«Особливістю навчальних зборів резервістів цього року буде те, що частина резервістів, найбільш високотехнологічних спеціальностей, які потребують додаткової підготовки, буде направлено до навчальних центрів і на курси підготовки Збройних Сил України.

У 2017 році грошові виплати резервістам будуть збільшені майже вдвічі у порівнянні з 2016 роком і у середньому складатимуть для солдат резерву більше 8000 гривень протягом року», - йдеться у повідомленні Генштабу.